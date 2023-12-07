كأس العالم للأندية.. ماذا حقق نجوم الزمالك بعد الانتقال إلى الأهلي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قائمة النادي الأهلي النهائية المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2023، وشهدت الظهور الأول لإمام عاشور نجم الزمالك السابق في البطولة القارية.

وانتقل العديد من نجوم القلعة البيضاء إلى القطب الآخر، آخرهم إمام عاشور الذي لم يحقق أي بطولة حتى الآن مع الأهلي، لكنه على رادار إنجاز جديد لأول مرة في حياته بالمشاركة في كأس العالم للأندية.

على الجانب الآخر.. حقق محمود عبد المنعم كهربا 3 ألقاب دوري أبطال أفريقيا مع الأهلي، وبطولة السوبر الإفريقي، و بطولتين الدوري المصري ومثلهم كأس مصر، بالإضافة كأس السوبر المصري.

ويستعد كهربا هو الآخر إلى المشاركة مع الأهلي في كأس العالم للأندية 2023، لكن هذه هي المرة الثالثة له، بعدما كان ضمن قائمة الفريق المشاركة في كأس العالم 2020 و 2022.

وانتقل مؤمن زكريا أيضا من الزمالك إلى الأهلي، لكنه لم يشارك مع الأخير في كأس العالم للأندية، فيما حقق مع الأهلي 4 القاب دوري مصري وفاز بكأس السوبر المصري مرتين وكأس مصر مرة وحيدة.

وكان هاني العجيزي ضمن قائمة اللاعبين الذين انتقلوا من الزمالك إلى الأهلي، وشارك مع الأهلي في كأس العالم للأندية 2008 تحت قيادة مانويل جوزيه، وضمت قائمة الأهلي في هذه النسخة المعتز بالله إينو لاعب الزمالك السابق أيضا.

وشهدت قائمتي الأهلي في كأس العالم للأندية 2005 و 2006 وجود نادر السيد حارس مرمى الزمالك السابق، فيما كان طارق السعيد في قائمة 2006.

وجاءت قائمة الأهلي لكأس العالم للأندية 2023 كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - حمزة علاء.

خط الدفاع: محمد هاني - أكرم توفيق - خالد عبد الفتاح - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - علي معلول - كريم الدبيس.

خط الوسط: أليو ديانج - إمام عاشور - مروان عطية - عمرو السولية - أحمد نبيل "كوكا" - محمد مجدي "أفشة" - طاهر محمد طاهر - حسين الشحات - كريم فؤاد.

خط الهجوم: أنتوني موديست - محمود عبد المنعم "كهربا" - بيرسي تاو.

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