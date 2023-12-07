شكرا لقرائتكم خبر عن 24 ساعة تحسم مصير فتوح وصبحى والزنارى فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد الساعات القليلة المقبلة حسم مصير الثلاثى أحمد فتوح، محمد صبحى، مصطفى الزنارى، لاعبى فريق الزمالك سواء بعودتهم للتدريبات الجماعية مع الفريق أم لا، حيث ينتهى الإيقاف الذى وقعه عليهم مجلس الإدارة غدا 8 ديسمبر

واصبحت الـ 24 ساعة القادمة هى الحاسمة لمصير الثلاثى واتخاذ قرار بشأنهم بعد إيقافهم لمدة شهر على خلفية مغادرة معسكر الفريق قبل مباراة زد فى الدورى، وهو الايقاف الذى بدأ يوم 7 نوفمبر.

وأرجع معتمد جمال القائم بأعمال المدير الفني مشاركة الثلاثى مع الفريق من عدمه إلى مجلس إدارة القلعة البيضاء خاصة وان قرار الإيقاف تربويا وأصبح مصيرهم بيد المجلس خاصة أنه يرى أن هذا الأمر إدارى.

ينتظر معتمد جمال القائم بأعمال المدير الفنى لفريق الزمالك قرار مجلس إدارة نادى الزمالك بشأن الثلاثى أحمد فتوح و محمد صبحى، ومصطفى الزنارى، للمشاركة فى التدريبات الجماعية

ويستعد الزمالك لمواجهة ساجرادا الانجولى بعد غد السبت بالجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بالمباراة التى تقام باستاد السلام.