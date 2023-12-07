شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يفوز على سبورتنج في دورى السلة المرتبط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغلب فريق مرتبط كرة سلة الإتحاد السكندرى على نظيره سبورتنج بنتيجة 59-58 في أولى مواجهات تحديد المركز الثالث بـدورى المرتبط، لحسم صاحب المركز الثالث فى البطولة . ومن المقرر أن تقام مباراة الفريقين على مستوى الرجال بعد قليل ، ومن المقرر أن يلتقى الاهلى مع سموحة فى إياب نهائي الدورى غدا الجمعة بصالة حسن مصطفى بعد أن فاز الأحمر فى الذهاب 83/53 وعلى مستوى فريق المرتبط فاز الاهلى على سموحة بنتيجة 74/87.

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