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الاتحاد السكندري يفوز على سبورتنج في دورى السلة المرتبط

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القاهرة - سامية سيد - تغلب فريق مرتبط كرة سلة  الإتحاد السكندرى على نظيره سبورتنج بنتيجة 59-58 في أولى مواجهات تحديد المركز الثالث بـدورى المرتبط، لحسم صاحب المركز الثالث فى البطولة .

 

ومن المقرر أن تقام مباراة الفريقين على مستوى الرجال بعد قليل ، ومن المقرر أن يلتقى الاهلى مع سموحة فى إياب نهائي الدورى غدا الجمعة بصالة حسن مصطفى بعد أن فاز الأحمر فى الذهاب 83/53

 

وعلى مستوى فريق المرتبط فاز الاهلى على سموحة بنتيجة 74/87.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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