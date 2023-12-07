شكرا لقرائتكم خبر عن 10 صور ترفع شعار "علّي الضحكاية" لنجوم الأهلي قبل مباراة بلوزداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مران الأهلي اليوم ،الخميس، تركيزا وجدية من جميع اللاعبين قبل السفر للإسكندرية لخوض مباراة شباب بلوزداد بدوري أبطال أفريقيا غداً.

ورسمت "الابتسامة" على شفاه لاعبي الأهلي الذين رفعوا شعار "علّي الضحكاية"، ما يؤكد حالة التركيز والثقة قبل خوض مباراة الغد والتي يتطلع خلالها المارد الأحمر للفوز، وهو ما نرصده في الصور التالية من مران اليوم.



أكرم توفيق



حسين الشحات



د.محمد وفائي



سامي قمصان مع أحمد عبد القادر



عبد القادر ومحمد زعلوك



كريم فؤاد



كريم نيدفيد



كهربا



مروان عطية



موديست

ويلتقي الأهلي في السادسة من مساء غداً ،الجمعة، مع شباب بلوزداد الجزائري باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الرابعة بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا ، ويُدير المباراة، طاقم تحكيم كيني بقيادة واويرو كاماكو، ويساعده الثنائى جيلبرت شيريوت، وستيفان يامبي، ومعهم الحكم الرابع نياجراوا ديكنس.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط، بعد الفوز على ميدياما الغاني بثلاثية نظيفة والتعادل مع يانج أفريكانز التنزاني بهدف لكل فريق ، يليه ميدياما في المركز الثاني برصيد 3 نقاط ثم شباب بلوزداد في المركز الثالث برصيد 3 نقاط و أخيراً يأتي يانج أفريكانز في المركز الرابع برصيد نقطة وحيدة.

ويتطلع المارد الأحمر لتحقيق الفوز غداً من أجل تأمين قمة المجموعة بجانب الحصول على دعم معنوي قبل السفر للسعودية يوم 11 ديسمبر الجاري لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية التي يستهلها الفريق بمواجهة الفائز من اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي.