شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يتعاقد مع 4 لاعبات بفريق الكرة النسائية قبل غلق باب القيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادي المقاولون العرب التعاقد مع بعض اللاعبات لتدعيم الفريق الأول لذئاب الجبل، بفريق الكرة النسائية، وذلك قبل غلق باب قيد شهر 12.

وجاء التعاقد مع اللاعبات الأربعة، بعد تألقهن في فريق رع هذا الموسم واللاعبات هن:شروق خالد وفايزه عبدالله وشذى أسامه ورؤي وائل

وتم التعاقد مع اللاعبات بناء على طلب المدير الفنى للفريق عادل حسين لتدعيم الفريق الأول في المباريات القادمة.

من ناحية أخرى، قرر مجلس إدارة نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح فرض عقوبات مالية على لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، في ظل تراجع النتائج وآخرها التعادل مع الداخلية في الجولة الثامنة للدوري. وقرر مجلس الإدارة خصم مبلغ 150 ألف جنيه من كل لاعب مع إيقاف المستحقات حتى تحسن النتائج.

وكان المقاولون قد تعادل سلبياً مع الداخلية في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأربعاء على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري.