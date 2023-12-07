بطولة إنكلترا: إيمري يرفض وضع أستون فيلا في خانة المرشحين للقب

الرياص - اسماء السيد - لندن: رفض الإسباني أوناي إيمري مدرّب أستون فيلا الإنكليزي وضع فريقه في خانة المرشحين لقب الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم بعد بدايته الرائعة هذا الموسم وفوزه على مانشستر سيتي حامل اللقب 1 0 الاربعاء وازاحته عن المركز الثالث.

وسجل الجامايكي الدولي ليون بايلي هدف المباراة الوحيد ليلحق الخسارة بسيتي ويجعل انصار فريقه يحلمون باحراز اللقب للمرة الاولى منذ عام 1981. والفوز هو الرابع عشر تواليا لاستون فيلا على ملعبه ليعادل بالتالي رقما قياسيا له.

ويعتقد مدرب سيتي، الاسباني بيب غوارديولا، أن فيلا يمكن "بالتأكيد" أن يكون من بين الفرق التي تتنافس على اللقب في نهاية الموسم.

يتخلف رجال إيمري بفارق أربع نقاط فقط عن أرسنال المتصدر، الذي يزور "فيلا بارك" يوم السبت في مواجهة مهمة.

لكن قبل المواجهة مع النادي الذي أقاله عام 2019، قلّل إيمري من آمال فيلا في الفوز باللقب للمرة الأولى منذ 42 عاما بقوله "نحن لسنا مرشحين للمنافسة على اللقب. ثمة سبعة مرشحة للمنافسة على اللقب اكثر منا".

وأضاف "الآن نحن في المباراة 15. سنلعب المباراة 16 يوم السبت ضد أرسنال وسنركّز عليها. نحن سعداء بالمركز الثالث لكن الحفاظ عليه سيكون صعبا للغاية".

منافس حقيقي

وعلى الرغم من أن إيمري كان حريصًا على الحد من تطلعات انصار النادي، إلا أن مسيرة الفريق الرائعة جعلته منافسا حقيقا على احد المراكز الاربعة المؤهلة الى دوري ابطال اوروبا الموسم المقبل.

وقال "طالما نحن في المقدمة سنحاول الحفاظ على هذا الامر. إذا واصلنا التقدم خلال الموسم ولعبنا المباريات والفوز كما نفعل، فربما يمكننا أن نكون منافسين، لكن أعتقد أننا بحاجة إلى مزيد من الوقت".

ومنح الانتصار على سيتي إيمري فوزه الأول على غوارديولا في المحاولة الرابعة عشرة، بعد مرور 15 عامًا على أول مواجهة بينهما.