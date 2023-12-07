غدًا .. برج العرب يستضيف مواجهة الأهلي وشباب بلوزداد بأبطال أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - مع دقات السادسة من مساء غد الجمعة بتوقيت القاهرة ، يستضيف النادي الأهلي نظيره شباب بلوزداد الجزائري على ملعب برج العرب بالإسكندرية لحساب منافسات الجولة الرابعة من مرحلة دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أفريقيا.





ومن المقرر إذاعة اللقاء عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الفضائي الحصري للمواجهات الأفريقية على صعيدي الأندية والمنتخبات.

ويخوض الأهلي اللقاء محتلاً صدارة المجموعة بـ 4 نقاط ، بينما يأتي الفريق الجزائري وصيفًا بـ 3 نقاط.

الأهلي يُنهي تدريباته ..

وخاض فريق الأهلي مرانه الختامي مساء اليوم الخميس على ملعب التتش بحضور وسائل الإعلام في الربع الساعة الأولى وفقاً للقواعد المتبعة في البطولة.

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث في كافة الجوانب الفنية الخاصة بالمباراة.

وأدى لاعبو الأهلي فقرات متنوعة، بدأت بإجراء عمليات الإحماء وجزء بدني قبل تنفيذ الجوانب الخططية خلال تدريبات الكرة.

ويتصدر الأهلي ترتيب المجموعة الرابعة بدور المجموعات برصيد ٤ نقاط من الفوز على ميدياما الغاني في الجولة الأولى والتعادل أمام يانج أفريكانز في تنزانيا.