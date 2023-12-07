الحزم يهزم الفتح بثنائية نظيفة في الدوري السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - حقق فريق الحزم الفوز على ضيفه الفتح بنتيجة بثنائية نظيفة، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم الخميس، على ملعب نادي الحزم، ضمن لقاءات الجولة الـ 16 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

احرز هدفي فريق الحزم السعودي في شباك نظيره الفتح، اللاعب برونز فيانا في الدقيقة 5،وأضاف زميله أنطونيو خوسي دي كارفالهو الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 14.

و رفع فريق الحزم رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثامن عشر بترتيب جدول مسابقة الدوري السعودي، بينما يتجمد رصيد فريق الفتح عند النقطة 24 في المركز السابع.

وعلى الجانب الأخر، فاز فريق ضمك على اتحاد جدة بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية (المحالة)، ضمن لقاءات الجولة الـ 16 من الدوري السعودي.