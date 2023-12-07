ضمك السعودي يُرسخ عقدة اتحاد جدة في المواجهات المباشرة

ياسر رشاد - القاهرة - يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك السعودي في الحفاظ على سجله خالى من الهزائم بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين منذ انطلاق المسابقة بالموسم الحالي 2023 ـ 2024.

عقدة اتحاد جدة السعودي

و تمكن لاعبو ضمك من استكمال الانطلاقه القوية محافظاً على سجله الخالي من الخسارة للمباراة السادسة على التوالي أمام الاتحاد السعودي محصلة 9 لقاءات، بواقع 3 انتصارات لكل فريق، و3 تعادلات أخرين، وبذلك يرفع رصيده إلى 24 نقطة في المركز السادس بترتيب جدول مسابقة الدوري السعودي.

وتعرض فريق اتحاد جدة السعودي، الى ضربة قاسية قبل أيام من خوض مشواره ببطولة كأس العالم للأندية 2023، وذلك بعد تلقيه الخسارة على يد مضيفه ضمك بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف لحساب منافسات الجولة ال16 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

أهداف المباراة..

ونجح للتسجيل لصالح فريق ضمك الثنائي كيفين نكودو هدفين، في الدقيقتين 12،والسابعة من الوقت البديل للشوط الأول، ومارسيلو جروهي حارس الاتحاد الذي أخطأ تقدير كرة قوية من تسديدة الدولي المصري طارق حامد لتصطدم به وتستقر داخل شباكه.عند الدقيقة ٤٦ في ليلة تألق الفرعون .

فيما سجل عبدالرزاق حمدالله هدف الاتحاد من ركلة جزاء، في الدقيقة الثالثة من الوقت البديل للشوط الأول

وخاض فريق الاتحاد بتشكيل ضم كل من ..

في حراسة المرمى:مارسيلو جروهي

في الدفاع: حسن كادش، لويز فيليبي، عمر هوساوي، صالح العمري

في الوسط: فيصل الغامدي، نجولو كانتي، زكريا هوساوي، مروان الصحفي

في الهجوم: ايجور كورناندو، عبدالرزاق حمدالله.

بينما بدأ ضمك المباراة بتشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى:محمد محاسنة

في الدفاع: فاروق شافعي، عبدالقادر بدران، سنوسي هوساوي، ضاري العنزي

في الوسط: طارق حامد، انتوليتش، ستانشيو، كيفن نكودو

في الهجوم: أحمد الزين، عبدالعزيز الشهراني.

بتلك النتيجة يحتل اتحاد جدة المركز الرابع في جدول الدوري السعودي للمحترفين برصيد 28 نقطة، بعد خوضه ١٦ مباراة محققًا الانتصار في 8 مباريات وتعادل في 4 لقاءات وخسارة 4 مواجهات.

وتقدم فريق ضمك إلى المركز السادس في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد ٢٤ نقطة، من 16 مباراة المباريات؛ محققًا الفوز في 6 وتعادل في 6 وخسر 4 لقاءات.