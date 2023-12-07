بقيادة طارق حامد..احتفالات لاعبي ضمك بعد ثلاثية اتحاد جدة في الدوري السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - اسدل الستار على مواجهة اتحاد جدة ونظيره ضمك بفوزًا مستحقًا للأخير، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية (المحالة)، ضمن لقاءات الجولة 16 من الدوري السعودي.

وبعد اطلاق حكم الساحة لصافرة نهاية المباراة، انهالت الاحتفالات بين اللاعبين واعضاء الجهاز الفنى لفريق ضمك رفقة الجماهير، وسط أفراح عارمة طغت أجوائها على لاعبي الفريق عقب إلحاق الهزيمة بالعميد.

وشهدت ثلاثية ضمك في شباك اتحاد جدة السعودي، تألق المصري طارق حامد الذى يلعب للفريق الفائز ليثبت انه مازال على قدر المسئولية التى منحها له مسئولى ضمك بعد التعاقد مع قادما من صفوف النمور.

فيديو.. احتفالات لاعبي ضمك

فيديو.. هدف طارق حامد