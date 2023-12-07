صلاح ولاعبان من الأهلي في القائمة النهائية لجوائز الأفضل في إفريقيا

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" القوائم النهائية المرشحة للفوز بجوائز الأفضل في قارة أفريقيا لعام 2023.
ونرصد القائمة النهائية لجوائز الأفضل في أفريقيا:
أفضل نادي:
الأهلي، بطل دوري أبطال إفريقيا
الوداد المغربي، وصيف دوري الأبطال، الدوري الإفريقي
صن داونز الجنوب إفريقي، بطل الدوري الإفريقي
أفضل مدرب:
وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب المغرب
أليو سيسيه، المدير الفني لمنتخب السنغال
عبد الحق بن شيخة، المدير الفني الحالي لسيمبا التنزاني والسابق لاتحاد العاصمة الجزائري
أفضل حارس مرمى:
محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر
ياسين بونو: حارس مرمى إشبيلية السابق والهلال السعودي الحالي ومنتخب المغرب
أندري أونانا، حارس مرمى إنتر السابق ومانشستر يونايتد الحالي ومنتخب الكاميرون
أفضل منتخب:
منتخب المغرب
منتخب السنغال
منتخب جامبيا
أفضل لاعب شاب:
عبد الصمد الزلزولي، لاعب ريال بيتيس الإسباني
لامين كمارا، لاعب ميتز الفرنسي
أمارا ديوف، لاعب ميتز الفرنسي
أفضل لاعب داخل القارة:
فيستون ماييلي، لاعب يانج أفريكانز التنزاني السابق وبيراميدز الحالي
بيرسي تاو، لاعب الأهلي
بيتر شالوليلي، لاعب صنداونز الجنوب إفريقي
أفضل لاعب:
محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي
أشرف حكيمي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي
فيكتور أوسيمين، لاعب نابولي الإيطالي
ويقام حفل توزيع جوائز الأفضل في أفريقيا في الثامنة مساءا يوم 11 ديسمبر، في مدينة مراكش بدولة المغرب.