الشناوي: جماهير الأهلي الدافع الكبير لنا لتحقق نتيجة ايجابية

ياسر رشاد - القاهرة - قال محمد الشناوي، كابتن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الأهلي يسعى لتحقيق الفوز على حساب شباب بلوزداد الجزائري، من أجل تعزيز صدارته للدوري في دوري أبطال إفريقيا.

وأوضح خلال الموتمر الصحفي الذي عقد اليوم أن الأهلي يحترم المنافس جيدًا، ويتفهم دوافعه لتحقيق الفوز، وأن هناك حالة من التركيز الشديد بين اللاعبين لتقديم أفضل ما يمكن، خلال اللقاء الذي يجمع الفريقين غدًا الجمعة في الجولة الثالثة من دور المجموعات.

وأشار الشناوي إلى أن تركيز اللاعبين منصب على مباراة الغد، ولا يوجد أحد يفكر في منافسات بطولة كأس العالم للأندية، وأن الأهلي يضم مجموعة من اللاعبين أصحاب الخبرات الذين تعودوا على الفصل بين البطولات.

وأوضح: جمهور الأهلي يمنحنا دوافع كبيرة للفوز ووجوده يدعمنا بشكل كبير، ولا يمكن أن يكون هناك تشبع من البطولات، وأن هناك عوامل عديدة تؤثر على الأداء مثل الإجهاد والسفر لساعات طويلة والمشاركة في أكثر من بطولة.

وأكمل: نسير بشكل جيد ونسعى للفوز بكل البطولات التي ننافس عليها مثل الدوري وإفريقيا والسوبر والكأس، وما زال هناك وقت مبكر للحكم على الموسم، وخلال الموسم الماضي كنا نسير بشكل غير موفق في إفريقيا، ولكننا حصدنا اللقب في النهاية وثقتي كبيرة في زملائي اللاعبين، وما يقوم به الجهاز الفني لإنهاء الموسم على أفضل ما يكون، وجمهورنا يتفهم ذلك ويساند الفريق من أجل حصد الألقاب.