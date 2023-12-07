الشباب يفقد بانيجا أمام النصر في كأس الملك السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، صدمة قوية بعد تأكد غياب النجم الأرجنتيني إيفر بانيجا عن مباراة النصر المقررة بينهما في ربع نهائي كأس الملك السعودي.

ويأتي غياب بانيجا عن مباراة النصر بعد تعرضه للطرد المباشرة خلال مباراة الشباب والاتفاق المقامة بينهما حاليا في الدوري السعودي.

ويتواجد فريق الشباب في المركز الثاني عشر برصيد 16 نقطة بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، فيما يقع الاتفاق في المركز الثامن برصيد 23 نقطة بترتيب المسابقة.

تشكيل الشباب والاتفاق الرسمي في الدوري السعودي

تشكيل الشباب السعودي..

في حراسة المرمى:كيم سيونج جيو

في الدفاع: فواز الصقور، إياجو سانتوس، رومان سايس، حمد اليامي

في الوسط: جوستافو كويلار، حسين القحطاني، إيفر بانيجا، كارلوس جونيور

في الهجوم: يانيك كاراسكو، عبد الله رديف.

تشكيل الاتفاق السعودي..

في حراسة المرمى: باولو فيكتور، مارسيل تيسيران، جاك هندري، حمدان الشمراني

في الدفاع: عبد الله الخطيب، محمد يوسف، جورجينيو فينالدوم، جوردان هندرسون

في الوسط: علي هزازي، ديماراي جراي

في الهجوم: روبن كوايسون.