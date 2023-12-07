مارسيل كولر يكشف موقفه من مشاركة الأهلي في كأس الرابطة المحترفة

ياسر رشاد - القاهرة - كشف السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، موقفه من مشاركة القلعة الحمراء في بطولة كأس الرابطة المحترفة بالموسم الحالي.

وقال كولر خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي الخاص بمباراة شباب بلوزداد الجزائري “ بالطبع، أنا كمدير فني أتمنى المشاركة في كل البطولات المتاحة، لكن الأمر يرتبط بقرار رسمي من إدارة النادي”.

وأضاف “ هناك عوامل يجب أن يتم مراعاتها في ظل الارهاق الشديد والسفر المتكرر للخارج، وهو ما يرهق وينهك اللاعبين، كما أن هناك عناصر دولية تشارك مع المنتخبات تحتاج للراحة في بعض الفترات”.

وواصل “ اطالب المسئولين الذين يمتلكون القرارات بشأن البطولات أن يراعوا جيدًا الضغوط التي يعاني منها الأهلي”.

وأكمل “الفريق لديه مباريات مؤجلة في الدوري وسيتم وضعها في أوقات معينة وهو ما يضغط علينا أكثر في وقت يحتاج اللاعبين للراحة بعض الوقت”.

وأردف" اتفهم غضب البعض من كثرة الاجازات لكن هذا ضروري مع كثرة السفريات وضغط المباريات".

وأتم كولر تصريحاته " أسعى لاراحة اللاعبين في بعض المباريات وذلك لحمايتهم من الإصابات في ظل كثرة الضغوط بسبب المباريات".