علي بدوي يحصد لقب بطولة أفريقيا للشراع ويتأهل لأولمبياد باريس

ياسر رشاد - القاهرة - حقق علي بدوي لاعب منتخب مصر للشراع لقب بطولة أفريقيا للشراع للرجال iLCA7 وبذلك يحسم التأهل لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 وذلك من خلال بطولة أفريقيا للشراع المقامة حاليا بمنتجع بالم رويال بمنطقة سوما باي بالغردقة.

ونجح علي بدوي لاعب منتخب مصر للشراع في حسم التأهل لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 قبل نهاية الجولة الأخيرة المقرر لها اليوم الجمعة.

ووجه الدكتور مهندس الباسل عبدالله رئيس اتحاد الشراع المصري التهنئة لعلي بدوي الجهاز الفني للمنتخب على هذه النتيجة معربا عن تفاؤله بنتائج المنتخب في البطولة.

ويتنافس على البطاقة الثانية في منافسات 7 ILCA منتخب أنجولا والجزائر أما منافسات iLCA6 فتحسم المنافسة في الجولة الأخيرة يوم غدا الجمعة بين مصر والجزائر وتونس وموزمبيق وأنجولا لحسم مقاعد التأهل لدورة الألعاب الأولمبية باريس حيث يتأهل أصحاب المراكزين الأول والثاني في كل منافسة بحد أقصى لاعب من كل دولة في كل سباق حيث أقيم حتى الأن ثمانية جولات شهدت منافسة قوية.

وتقام البطولة تحت إشراف الاتحاد الدولي للشراع وتنظيم الاتحاد المصري للشراع برئاسة مهندس دكتور الباسل عبدالله تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

ويشارك في منافسات البطولة 45 لاعب ولاعبة من 9 دول وهم: “مصر، الجزائر، أنجولا، ليبيا، موريشيوس، المغرب، موزمبيق، سيشل، وتونس“.