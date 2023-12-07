الشباب يتعادل مع الاتفاق في الدوري السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - انتهت مباراة الشباب والاتفاق بالتعادل السلبي بدون أهداف، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

العنف كان ثمة المباراة حيث شهدت 3 بطاقات حمراء من بواقع اثنين للشباب من نصيف إيفر بانيجا وجوستافو كويلار وبطاقة للاتفاق من نصيب ديماراي جراي.

بهذه النتيجة يحتل الاتفاق المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 24 نقطة بينما يحتل الشباب المركز الحادي عشر برصيد 17 نقطة.

تشكيل الشباب السعودي..

في حراسة المرمى:كيم سيونج جيو

في الدفاع: فواز الصقور، إياجو سانتوس، رومان سايس، حمد اليامي

في الوسط: جوستافو كويلار، حسين القحطاني، إيفر بانيجا، كارلوس جونيور

في الهجوم: يانيك كاراسكو، عبد الله رديف.

تشكيل الاتفاق السعودي..

في حراسة المرمى: باولو فيكتور، مارسيل تيسيران، جاك هندري، حمدان الشمراني

في الدفاع: عبد الله الخطيب، محمد يوسف، جورجينيو فينالدوم، جوردان هندرسون

في الوسط: علي هزازي، ديماراي جراي

في الهجوم: روبن كوايسون.