بعد أنباء رحيله عن النصر السعودي.. فوفانا يثير الجدل برسالة غامضة

ارتبط اسم الايفوراي سيكو فوفانا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، بإمكانية الرحيل عن صفوف العالمي خلال الفترة المقبلة.

وأكدت تقارير أن فوفانا يرغب في العودة إلى أوروبا، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعد العروض التي تلقاها مؤخرًا للرحيل عن النصر السعودي.

وتلقى سيكو فوفانا، عروضًا لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، من أندية جلاتا سراي التركي وإشبيلية الإسباني بالإضافة إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

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ونشر سيكو فوفانا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، رسالة غامضة، حيث كتب: “سيكو غير سعيد”، دون تفسير مقصده.

وأشارت تقارير صحفية أرى أن لويس كاسترو، المدير الفني لفريق النصر السعودي، سوف يقوم بتقييم مستوى فوفانا، ليتم حسم موقفه مع العالمي سواء بالبقاء أو الرحيل في فترة انتقالات يناير المقبل.