مستشهدًا بـ ريال مدريد.. رد قوي من بيراميدز على بيان الاهلي

رد مسؤولو نادي بيراميدز على بيان النادي الاهلي الأخير، بشأن أزمة حسين الشحات لاعب الأحمر والدولي المغربي محمد الشيبي، والتي وصلت إلى المحاكم.

وتم استدعاء حسين الشحات للشهادة في النيابة العامة، بعد بلاغ محمد الشيبي، بعدما صفعه في المباراة الأخيرة التي جمعت الاهلي بـ بيراميدز في الدوري المصري.

وأصدر النادي الاهلي بيانا رسميًا، يطالب توضيح من اتحاد الكرة بعد خرق لوائح الاتحاد الدولي “فيفا”، والتي تنص على عدم تدخل الحكومات في شؤون كرة القدم.

ومن جانبه، رد نادي بيراميدز على هذا البيان، بعدما أكد على صحة موقفهم القانوني، وأحقية لاعبه المغربي محمد الشيبي في تقديم بلاغ ضد حسين الشحات.

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وأوضح بيراميدز أن الواقعة تشبه واقعة لجوء لاعب فياريال أليكس باينا، بعدما لجأ إلى الشرطة الإسبانية ضد فيدي فالفيردي نجم ريال مدريد، بعد اعتداء الأخير عليه عقب لقاء الفريقين بالليجا في أبريل الماضي، وكذلك لجوء الاهلي إلى القضاء ضد عبد الله السعيد.