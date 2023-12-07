أبرزهم كاسيميرو.. تين هاج يطيح بثلاثي مانشستر يونايتد

كشفت تقارير صحفية أن إريك تين هاج المدير الفني للفريق الكروي بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي طالب الإدارة بالإطاحة بـ3 نجوم، وعلى رأسهم كاسيميرو.

ووفقًا لصحيفة “إندبندنت” البريطانية، فإن إريك تين هاج، مدرب مانشستر يونايتد، يرغب في رحيل الثلاثي، كاسيميرو، ورافائيل فاران، وجادون سانشو.

وأشارت إلى أن الفترة الماضية شهدت توتر العلاقة بين المدير الفني وسانشو، حيث تم استبعاده من الفريق.

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وكانت تقارير أشارت إلى أن المدرب الهولندي دخل في صراع أيضًا مع الفرنسي فاران بعدما فقد الفرنسي مكانه في التشكيل الأساسي.

وأوضح: “الثلاثي كاسيميرو وسانشو وفاران معروضون للبيع، بطلب من المدرب تين هاج.

وواصل: “كاسيميرو لا يواجه مشكلة مع تين هاج مثل سانشو، لكن يتعلق الأمر بالتكتيكات، حيث يرغب المدرب في تواجد لاعبين يلتزمون بخططه وطريقة لعبه”.

وكان كاسيميرو صاحب الـ31 عامًا، قد انضم إلى مانشستر يونايتد قادمًا ريال مدريد مقابل 70 مليون جنيه إسترليني.