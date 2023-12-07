أول تعليق من طارق حامد بعد الفوز على الاتحاد.. جماهير العميد تنفجر غضبًا

علق الدولي المصري طارق حامد، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك السعودي، على فوز فريقه أمام الاتحاد ضمن منافسات الدوري.

وحقق فريق ضمك الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف أمام نظيره الاتحاد، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، اليوم الخميس.

وسجل طارق حامد هدفًا في ثلاثية الفوز لصالح ضمك أمام فريقه السابق نادي الاتحاد، كما أنه احتفل بفرحة عارمة.

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وأعاد طارق حامد نشر صورة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، والمدون عليها: “ربنا دايما بيديك فرصة عشان ترد على أي حد ماشاء الله أحسن ديفندر في مصر بلا منازع واتوفقت على ملايين الاتحاد”.

هذه الرسالة أثارت غضب جماهير الاتحاد السعودي، بشكل كبير، خاصة بعد احتفاله الكبير بهدفه الذي هز به شباك العميد، والذي يعد أول أهدافه مع فريق ضمك منذ انضمامه إلى الفريق.

وكان نادي الاتحاد قد قرر الاستغناء عن طارق حامد خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية بعد التعاقد مع نجولو كانتي بالإضافة إلى الصفقات القوية التي أبرمها، لينضم إلى صفوف ضمك في صفقة انتقال حر.