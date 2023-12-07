الشناوي يشعل حماس الجماهير قبل موقعة بلوزداد.. وتعليق مثير عن كأس العالم للأندية

أكد محمد الشناوي حارس مرمى وقائد النادي الاهلي، على جاهزية الفريق لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري، ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا.

ويستعد الاهلي لمواجهة شباب بلوزداد مساء غد الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا، على ملعب الجيش في برج العرب.

وقال الشناوي في تصريحاته للمؤتمر الصحفي:” الاهلي يحترم المنافس جيدًا، ويتفهم دوافعه لتحقيق الفوز، وهناك حالة من التركيز الشديد بين اللاعبين لتقديم أفضل ما يمكن “.

وأضاف:” تركيز اللاعبين منصب على مباراة الغد، ولا يوجد أحد يفكر في منافسات بطولة كأس العالم للأندية، والاهلي يضم مجموعة من اللاعبين أصحاب الخبرات الذين تعودوا على الفصل بين البطولات “.

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وتابع الشناوي:” جمهور الاهلي يمنحنا دوافع كبيرة للفوز ووجوده يدعمنا بشكل كبير، ولا يمكن أن يكون هناك تشبع من البطولات، وأن هناك عوامل عديدة تؤثر على الأداء مثل الإجهاد والسفر لساعات طويلة والمشاركة في أكثر من بطولة “.

واختتم:” نسير بشكل جيد ونسعى للفوز بكل البطولات التي ننافس عليها مثل الدوري وإفريقيا والسوبر والكأس، وما زال هناك وقت مبكر للحكم على الموسم، وخلال الموسم الماضي كنا نسير بشكل غير موفق في إفريقيا، ولكننا حصدنا اللقب في النهاية وثقتي كبيرة في زملائي اللاعبين، وما يقوم به الجهاز الفني لإنهاء الموسم على أفضل ما يكون، وجمهورنا يتفهم ذلك ويساند الفريق من أجل حصد الألقاب”.