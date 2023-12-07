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لاعب شباب بلوزداد يستفز الاهلي قبل صدام دوري أبطال أفريقيا

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شباب بلوزداد الجزائري

شباب بلوزداد الجزائري

استفز حسين بن عيادة لاعب نادي شباب بلوزداد الجزائري النادي الاهلي، قبل صدام الفريقين غدًا في دوري أبطال أفريقيا، بعد خسارة كأس السوبر الأفريقي.

ويستعد الاهلي لاستضافة شباب بلوزداد الجزائري على ملعب الجيش في برج العرب بمدينة الإسكندرية، في الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

وقال بن عيادة في تصريحاته في مؤتمر صحفي:” الفوز على الاهلي يعني الكثير لنا، لا سيما بعد الخسارة أمام ميدياما الغاني في المباراة الماضية “.

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وأضاف:” نعمل على تحقيق نتيجة إيجابية أمام الاهلي، من أجل الحفاظ على حظوظنا في المجموعة، الاهلي هو ملك هذه البطولة ولكن في حدود المعقول، واللعب في الإسكندرية أفضل لنا من ستاد القاهرة “.

وتابع نجم شباب بلوزداد:” لما لا نكرر سيناريو اتحاد العاصمة الذي فاز على نفس الفريق في السوبر الإفريقي، في مدينة الطائف ، تعافيت من الإصابة وجاهز للبدء أساسيًا، وسألعب في قلب الدفاع، من أجل تعويض زميلي شعيب كداد الذي سيغيب بداعي الإصابة “.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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