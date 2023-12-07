لاعب شباب بلوزداد يستفز الاهلي قبل صدام دوري أبطال أفريقيا

استفز حسين بن عيادة لاعب نادي شباب بلوزداد الجزائري النادي الاهلي، قبل صدام الفريقين غدًا في دوري أبطال أفريقيا، بعد خسارة كأس السوبر الأفريقي.

ويستعد الاهلي لاستضافة شباب بلوزداد الجزائري على ملعب الجيش في برج العرب بمدينة الإسكندرية، في الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

وقال بن عيادة في تصريحاته في مؤتمر صحفي:” الفوز على الاهلي يعني الكثير لنا، لا سيما بعد الخسارة أمام ميدياما الغاني في المباراة الماضية “.

اقرأ أيضًا: مستشهدًا بـ ريال مدريد.. رد قوي من بيراميدز على بيان الاهلي

وأضاف:” نعمل على تحقيق نتيجة إيجابية أمام الاهلي، من أجل الحفاظ على حظوظنا في المجموعة، الاهلي هو ملك هذه البطولة ولكن في حدود المعقول، واللعب في الإسكندرية أفضل لنا من ستاد القاهرة “.

وتابع نجم شباب بلوزداد:” لما لا نكرر سيناريو اتحاد العاصمة الذي فاز على نفس الفريق في السوبر الإفريقي، في مدينة الطائف السعودية، تعافيت من الإصابة وجاهز للبدء أساسيًا، وسألعب في قلب الدفاع، من أجل تعويض زميلي شعيب كداد الذي سيغيب بداعي الإصابة “.