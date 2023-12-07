قبل كأس العالم.. الاتحاد يخسر بثلاثية من ضمك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

خسر اتحاد جدة السعودي من ضمك، بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري السعودي للمحترفين "روشن".

وأحرز نكودو أول هدفين لضمك فيما سجل جروهي الهدف الثالث بالخطأ في مرماه بعد تسديده قوية من طارق حامد، وسجل حمدالله الهدف الوحيد للاتحاد عن طريق ركلة جزاء.

ويحتل الاتحاد المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 28 نقطة، فيما يحتل ضمك المركز السادس، برصيد 24 نقطة.

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