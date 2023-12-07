"أحدهم توفى".. ما مصير نجوم الأهلي في أول نسخة كأس العالم للأندية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يستعد النادي الأهلي للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2023، والتي تنطلق افتتاحيتها يوم 12 ديسمبر، وأعلن الاتحاد الدولي قائمة الأهلي المشاركة في البطولة.

وشارك الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية للمرة الأولى عام 2005، وضمت قائمة الأهلي في هذه النسخة التالي:

حراسة المرمى، عصام الحضري، أمير عبد الحميد، نادر السيد

الدفاع، إسلام الشاطر، محمد عبد الوهاب، عماد النحاس، أحمد السيد، وائل جمعة، شادي محمد، هادي خشبة، أحمد أبو مسلم، رامي عادل

الوسط، محمد بركات، وائل رياض، فلافيو أمادو، سيباستياو جيلبرتو، حسن مصطفى، محمد شوقي، حسام عاشور، محمد عبد الله، محمد أبو تريكة

الهجوم، عماد متعب، أسامة حسني

واختلفت اختيارات اللاعبين السابقين بعد اعتزال كرة القدم، إذ اتجه عصام الحضري إلى التدريب ويتولى حاليا تدريب حراس مرمى منتخب سوريا، أيضا اتجه أمير عبد الحميد إلى التدريب ويحضر حاليا دورة بالإمارات للحصول على الرخصة C.

واختار نادر السيد اتجاه معاكس للحارسين السابقين، إذ اكتفى بالتحليل والظهور في البرامج.

واتجه الثنائي شادي محمد وإسلام الشاطر إلى التقديم الإعلامي، إذ يقدم الشاطر برنامجا على قناة النادي الأهلي، ويقوم وائل جمعة وهادي خشبة وأحمد أبو مسلم بالتحليل في البرنامج.

ويتولى عماد النحاس تدريب التحدي الليبي، فيما توفى محمد عبد الوهاب خلال لعبه مع الأهلي، فيما اختفى أحمد السيد ورامي عادل عن الساحة الرياضية.

ويقدم محمد بركات نجم الأهلي السابق برنامج على قناة المحور، فيما يتولى وائل رياض تدريب منتخب مصر للشباب، وما زال حسام عاشور مستمر في الملاعب ضمن صفوف الاتحاد السكندري.

وكان محمد شوقي ضمن الجهاز الفني لمنتخب مصر مع كارلوس كيروش، إلا أنه يتولى الآن منصب نائب المدير الفني لقطاع الناشئين في النادي الأهلي.

واتجه فلافيو أمادو وسيباستياو جيلبرتو إلى التدريب، فيما اكتفى الثنائي حسن مصطفى ومحمد عبد الله بالظهور الإعلامي للتحليل.

ويتولى عماد متعب منصب نائب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة، ويقدم أسامة حسني برنامج على قناة النادي الأهلي.

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