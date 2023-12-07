هل تم رفض المدرب الأجنبي؟.. تفاصيل عقد معتمد جمال مع نادي الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - نجح مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب توقيع عقوداً رسمية مع معتمد جمال لتولي منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بصورة مؤقتة في الفترة الحالية.

ووقع معتمد جمال على العقود خلال الجلسة التي عقدها مع حسين لبيب رئيس النادي وأحمد سليمان وهاني برزي ونيرة الأحمر وأحمد خالد حسانين ورامي نصوحي أعضاء المجلس، وعبد الواحد السيد مدير الكرة.

وجاء ذلك من مجلس الإدارة في ظل ثقة المجلس في قدرات معتمد جمال، وتقديراً لنجاحاته مع الفريق في الفترة الماضية، بعد قيادة الزمالك للفوز في عدة مباريات مهمة سواء في كأس مصر أو مسابقة الدوري المصري وبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان يعمل معتمد جمال في الفترة الماضية دون إبرام عقد رسمي مع النادي، وقام مجلس الإدارة بالتنسيق مع أحمد سليمان عضو المجلس والمشرف على الكرة، بإبرام عقد مناسب وتقدير المدير الفني بالشكل الذي يليق بما يقدمه مع الفريق.

ولم يذكر المجلس خلال الجلسة مدة العقد الذي وقعه المدير الفني، تاركا فكرة التعاقد مع مدير فني أجنبي موجودة حال وجود نتائج عكسية في الفترة المقبلة.

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