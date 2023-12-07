النصر يجدد عقد مدافعه حتى عام 2028

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

جدد النصر السعودي عقد مدافع الفريق الأول عبد الإله العمري، اليوم الخميس، حتى عام 2028.

وكتب الحساب الرسمي للنادي عبر موقع التغريدات "إكس": "نجم الأخضر والعالمي، المدافع الأفضل، عبدالإله العمري يجدد عقده مع ناديه النصر".

وعلق العمري على حسابه الرسمي على موقع"إنستجرام": "الحمدلله تم تجديد عقدي وتجديد تحديات وإنجازات، وسأبذل قصاري جهدي خادما لهذا الكيان وإن شاء الله تكون سنين أفراح وبطولات تفرح فيها جماهير العالمي".

وانضم العمري إلى النصر عام 2015 من نادي وج، وخرج معارا إلى الوحدة موسم 2018-2019.

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