"مخالفة اللوائح".. الأهلي يخاطب اتحاد الكرة بشأن حسين الشحات والشيبي

محمد اسماعيل - القاهرة - خاطب النادي الأهلي الاتحاد المصري لكرة القدم، في مذكرة رسمية، لاتخاذ رد عاجل بشأن قضية الشيبي لاعب بيراميدز ضد حسين الشحات لاعب الأول.

وخضع الشحات لتحقيق في النيابة العامة، يوم الإثنين الماضي، بسبب ما حدث منه مع الشيبي في شهر يوليو، خلال مباراة الفريقين والتقاط الكاميرات تعدي لاعب الأهلي على الآخر بصفعة على وجهه.

ونص خطاب الأهلي على: "إن الواقعة المشار إليها والتي كان أحد أطرافها اللاعب حسين الشحات وقعت ضمن أحداث اللقاء، كما هو ثابت في تقرير مراقب المباراة، وتمت الإشارة إلى هذا بوضوح في خطاب تلقاه النادي من اتحاد الكرة يوم 24-7-2023، والذي يفيد أن لجنة المسابقات قامت بمسئولياتها ونظرت الواقعة بما يتفق مع بنود لائحة المسابقات (مادة 2)".

تابع: "لجنة المسابقات استندت إلى تقرير المراقب وقررت إيقاف حسين الشحات مباراتين وتغريمه 20 ألف جنيه، هذا فضلًا عن قيام النادي بتوقيع عقوبة مالية أخرى على اللاعب وتم خصم نصف مليون جنيه من مستحقاته".

أضاف: "لكن فوجئ النادي مؤخرًا باستدعاء حسين الشحات لنيابة القاهرة الجديدة الكلية للتحقيق معه في ذات الواقعة، وذلك بالمخالفة للوائح الاتحادين المصري والدولي، والتي لا تجيز للأندية والمسئولين وعناصر اللعبة اللجوء لأي من المحاكم المدنية أو الإدارية لحل نزاع رياضي يتعلق بكرة القدم (مادة 38 من لائحة الانضباط)".

واصل: "أن ما جرى من الطرف المخالف (اللاعب والنادي) هو انتهاك للقواعد المنظمة لشئون اللعبة، ونقل ما يحدث من خلافات في الملاعب الرياضية إلى ساحة المحاكم الجنائية، والتي أكد النادي على تقديره الكامل لها".

اختتمت مذكرة الأهلي بالتأكيد على الاتحاد للرد العاجل واتخاذ ما يراه مناسبا لحفظ حقوق النادي الأهلي ولاعبه.

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