"لا نفكر في كأس العالم".. الشناوي يتحدث عن مواجهة شباب بلوزداد الجزائري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تحدث محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي عن مواجهة شباب بلوزداد غدا في دوري أبطال أفريقيا، مشيرا إلى أن الأهلي يسعى للفوز بجميع البطولات.

وقال الشناوي خلال المؤتمر الصحفي اليوم: "تركيز اللاعبين منصب على مباراة الغد، ولا يوجد أحد يفكر في منافسات بطولة كأس العالم للأندية، الأهلي يضم مجموعة من اللاعبين أصحاب الخبرات الذين اعتادوا على الفصل بين البطولات".

وأضاف: "جمهور الأهلي يمنحنا دوافع كبيرة للفوز ووجوده يدعمنا بشكل كبير، ولا يمكن أن يكون هناك تشبع من البطولات، ونسير بشكل جيد ونسعى للفوز بكل البطولات التي ننافس عليها مثل الدوري وإفريقيا والسوبر والكأس".

واختتم الشناوي: "وما زال هناك وقت مبكر للحكم على الموسم، وخلال الموسم الماضي كنا نسير بشكل غير موفق في إفريقيا، ولكننا حصدنا اللقب في النهاية وثقتي كبيرة في زملائي اللاعبين".

يذكر أن الأهلي يواجه شباب بلوزداد الجزائري في السادسة مساء غدا الجمعة، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

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