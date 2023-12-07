اللاعبون بشر.. مارسيل كولر يكشف الفرق بين الموسم الماضي والحاضر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أكد مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي حاجة اللاعبون إلى الراحة والاستشفاء بعد الفترة الماضية.

وقال كولر خلال المؤتمر الصحفي اليوم: "شباب بلوزداد بطل الدوري الجزائري منافس قوي ويملك عناصر مميزة، ولديه رغبة قوية في الفوز لتعديل موقعه بالمجموعة، ولكننا جاهزون ودوافعنا كبيرة للغاية لتحقيق الفوز".

وأضاف: "واجهنا ظروفًا صعبة خلال الفترة الماضية من حيث الإجهاد والإرهاق الذهني واللاعبون بشر وبحاجة إلى الراحة والاستشفاء، لمواصلة الأداء الذي يتأثر بهذه العوامل، ولكن بشكل عام الأمور تسير بشكل مميز ولدينا أكثر من بطولة لننافس عليها بقوة".

واختتم كولر: "البعض يعقد مقارنة بين الموسم الماضي الذي كان أسطوريا والموسم الحالي الذي ما زال به الكثير من البطولات ليفوز بها الفريق الجميع يبذل كل ما يمكن لحصد البطولات وإسعاد الجماهير".

ويواجه الأهلي نظيره شباب بلوزداد الجزائري، في السادسة مساء غدا الجمعة، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

اقرأ أيضًا:

قبل كأس العالم.. الاتحاد يخسر بثلاثية من ضمك