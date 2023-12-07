عودة موديست.. قائمة الأهلي لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري

محمد اسماعيل - القاهرة - يواجه الأهلي شباب بلوزداد الجزائري، في السادسة مساء غدا الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا، وتقام المباراة على استاد برج العرب.

وشهدت قائمة الأهلي لمباراة شباب بلوزداد الجزائري عودة مدافع الفريق محمد عبد المنعم والمهاجم موديست.

وأعلن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي قائمة الفريق كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي- مصطفى شوبير- حمزة علاء

خط الدفاع: علي معلول- خالد عبد الفتاح- محمد عبدالمنعم- ياسر إبراهيم- رامي ربيعة- محمد هاني- كريم فؤاد

خط الوسط: مروان عطية- أليو ديانج- عمرو السولية- إمام عاشور- أحمد نبيل "كوكا"- محمد مجدي "أفشة"- حسين الشحات- طاهر محمد طاهر

خط الهجوم: بيرسي تاو- أنتوني موديست- محمود عبد المنعم "كهربا

اقرأ أيضًا:

قبل كأس العالم.. الاتحاد يخسر بثلاثية من ضمك