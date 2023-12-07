بعد إقالته من تدريب قطر. 3 أسباب تمنع كيروش من العودة إلى مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز عباس:

انتهت مهمة ورحلة البرتغالي كارلوس كيروش مع منتخب قطر، بعد ان تم توجيه الشكر له، وتم تعيين الاسباني ماركيز لوبيز، مدير فني جديد للمنتخب العنابي.

وقاد كيروش المنتخب القطري في 12 لقاء، حقق الفوز في 5 وخسر مثلهم، وتعادل في مباراتين.

وتعاقد الاتحاد القطري مع المدرب الإسباني الجديد، قبل أسابيع من استضافة قطر كأس آسيا، التي ستقام على أرضها، في الفترة من 12 يناير إلى 10 فبراير المقبلين.

وتلعب قطر في مجموعة تضم كلًا من الصين وطاجيكستان ولبنان.

المدرب البرتغالي كارلوس كيروش تولى تدريب منتخب مصر في 8 سبتمبر 2021، ثم رحل في 10 أبريل 2022، بعد فشل منتخب مصر في الحصول على كأس أمم أفريقيا، والتأهل لكأس العالم قطر 2022.

بعد رحيله عن تدريب منتخب مصر، تولى المدرب البرتغالي تدريب منتخب إيران في بطولة كأس العالم 2022، وحقق الفوز في 3 مباريات وخسر مثلها وتعادل في واحدة من ضمن 7 مباريات تولى تدريبها ثم تمت إقالته.

كيروش الذي قاد منتخب مصر في بطولتي كأس العرب وكأس أمم أفريقيا، ليلعب 20 مباراة، حقق الفوز في 12 مباراة، بينما تعادل في 5 مباريات. وتعرض للهزيمة في 3 مباريات أخرى.

3 أسباب تمنع كيروش من العودة إلى مصر

أزمة كيروش مع اتحاد الكرة

نشبت أزمة بين كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر السابق مع مجلس إدارة اتحاد الكرة، بسبب المستحقات المتأخرة والتي كانت تبلغ 25 ألف دولار عبارة عن مكافأة المركز الثانى فى بطولة أمم أفريقيا الأخيرة بالكاميرون بجانب مكافأة المركز الرابع فى بطولة كأس العرب.

وكان كيروش يتقاضى شهريًا 90 ألف دولار خالصة الضرائب، ليقضي مع المنتخب 7 أشهر فقط قبل رحيله في أبريل 2021.

وماطل اتحاد الكرة برئاسة جمال علام في إرسال المكافاة الخاصة بكيروش، بحجه أن المستحقات المتأخرة تم خصمها من المبلغ المتبقي على اتحاد الكرة، وهي قيمة الغرامة الموقعة من جانب الاتحاد الأفريقي على كيروش بسبب ما بدر منه في مباراة المغرب في قبل نهائي أمم أفريقيا.

كما شدد اتحاد الكرة على أن كيروش لم يحصل على مكافأة مباراتي دور الـ16 و ربع النهائي وقيمتهم 481.800 جنيه مصري، بسبب خصم 25 ألف دولار ما يعادل 458 ألف جنيه مصري، وهي قيمة الغرامة الموقعة على كيروش من جانب الاتحاد الإفريقي، والمتبقي هو 23 ألف جنيه وتم تحويلها بالفعل.

وعن عودته لتدريب منتخب مصر، قال البرتغالي في تصريحات صحفية سابقة: "هل يمكنك العمل مع أشخاص يتعاملون بوجهين ويضعون السكاكين في كتفك؟".

رفض التعامل مع اتحاد الكرة

ذكرت تقارير صحفية أن كيروش رفض العودة لتدريب منتخب مصر بعد إخفاق إيهاب جلال، بسبب تواجد جمال علام، ولا يريد التعامل مع مجلس إدارة الجبلاية الحالي بسبب الأزمة السابقة.

تدريب أندية مصرية

وارتبط اسم كيروش في فترات سابقة بتولي تدريب أندية الأهلي وبيراميدز والزمالك، وإن كان الأقرب هو الفريق الأبيض، بعد إقالة خوان كارلوس أوسوريو من تدريب فريق الكرة مؤخرًا، وتعيين معتمد جمال مدربًا مؤقتًا.

ولن تكون هناك مشكلة في توفير الراتب الشهري حيث كان يتقاضى أوسوريو مع الزمالك 80 ألف دولار شهريًا، وقد يتم توفيره لـ كيروش حال التعاقد معه، ولكن هناك أزمة أخرى تعيق ذلك، وهي أزمة إيقاف القيد في الزمالك.

ويحاول مسئولو نادى الزمالك جمع أكثر من 55 مليون جنيه لحل أزمة القيد في القلعة البيضاء قبل فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، من أجل البحث عن لاعبين جدد وتعزيز قوام الفريق، والبحث عن مدير فني أجنبي أيضًا.

الزمالك مطالب بدفع مليون ونصف المليون دولار لنادي سبورتنج لشبونة البرتغالي، غرامة محمود عبدالرازق شيكابالا.

كما مطالب بدفع 270 ألف دولار للغاني بنجامين أتشمبونج، و7 آلاف دولار لنادي وادي دجلة حق رعاية السنغالي إبراهيما نداي، و11 ألف دولار لنادٍ نيجيري حق رعاية سامسون أوكينولا، بما يعادل 288 ألف دولار، ليصبح الرقم الإجمالى المطالب الزمالك بسداده 55 مليون و425 ألف جنيه.

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