شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يلتقى أعضاء مجلس إدارة نادى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم في ديوان عام المحافظة، وفد من أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب رئيس مجلس الإدارة وحسام المندوه أمين صندوق النادي وهاني برزي عضو مجلس الإدارة.

ورحب محافظ الجيزة بوفد نادي الزمالك، مؤكدًا أن الزمالك هو أحد القلاع الرياضية الكبيرة في مصر والشرق الأوسط، موجهًا التهنئة لمجلس إدارة النادي على ثقة الجمعية العمومية، مؤكدًا أن المشهد في انتخابات الزمالك كان حضاريًا ومتميزًا متمنيًا لهم التوفيق خلال المرحلة المقبلة.

وأكد اللواء أحمد راشد، أن المحافظة لن تدخر جهدًا في تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لنادي الزمالك الرياضي باعتباره صرحًا رياضيًا واجتماعيًا يفخر به أبناء المحافظة ويعد متنفسًا لهم لقضاء أوقات فراغهم وممارسة أنشطتهم الرياضية والثقافية والإجتماعية.

ومن جانبه، وجه حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الشكر لمحافظ الجيزة على حسن الاستقبال، مشيدًا بجهوده المتواصلة في كافة المجالات والتطور الذي شهدته المحافظة.