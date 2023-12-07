شكرا لقرائتكم خبر عن محمد محمود ينضم الى قائمة مودرن فيوتشر في رحلة الجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر البرتغالي ريكاردو فورموسينيو، المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر، على ضم محمد محمود صانع العاب الفريق الى البعثة المغادرة الى الجزائر لملاقاة اتحاد العاصمة، ضمن مباريات الجولة الثالثة من عمر بطولة الكونفدرالية الافريقية.

ويأتى اختيار محمد محمود عقب تألقه في التدريبات بشكل قوى مما لفت أنظار الجهاز الفني لضمه إلى القائمة.

ومن المقرر أن تغادر بعثة فريق مودرن فيوتشر الى دولة الجزائرغدا لخوض ثالث جولات دورى المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية أمام نظيره اتحاد العاصمة والسعى لتحقيق الثلاث نقاط وتصدر المجموعة بالعلامة الكاملة.