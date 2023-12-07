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وزير الشباب والرياضة يهنئ ناشئات الطائرة بلقب بطولة أفريقيا

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القاهرة - سامية سيد - تقدم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بالتهنئة إلى منتخب مصر لناشئات الطائرة، بعد التتويج بلقب بطولة أفريقيا تحت 17 عامًا وهزيمة المنتخب النيجيري صاحب الأرض والجمهور بنتيجة 1/3.

 

وكان منتخب مصر كان قد ضمن التأهل إلى بطولة العالم المقبلة 2024، بعدما صعد للمباراة النهائية، ولحق به فيما بعد منتخب نيجيريا.

 

وكشف صبحي أن المصرية تعيش فترة مليئة بالانجازات على مختلف الأصعدة بفضل تكاتف جميع أطراف المنظومة ، وحرص اللاعبين على التمثيل المشرف لمصر فى جميع المنافسات، والفوز بها، مبينًا أن الوزارة واللجنة الأوليمبية والاتحادات الرياضيية يتابعون عن كثب استعداد لاعبي مصر لمختلف البطولات الدولية المقبلة والتشجيع على الفوز بألقابها فى ضوء النجاحات والانجازات التى يسطرونها فى سجل الرياضة المصرية.

 

وتضم قائمة مصر في البطولة كلًا من: نور الصافي وزينة أحمد وملك سامح  وجنا مبروك  ولوجين أحمد وهنا كريم وريتاج هشام ورايان محمد وملك سعدة وهدي أحمد وجودي آسر ورودينا سعد.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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