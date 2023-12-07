شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة فيصل يغيب عن البنك الأهلى أمام الجونة بسبب الإيقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغيب أسامة فيصل مهاجم فريق البنك الاهلى المعار من الزمالك عن مواجهة فريقه المقبلة أمام الجونة في بطولة الدورى الممتاز "دورىNile"، بسبب الإيقاف عقب الحصول على ثلاث إنذارات.

ويعد أسامة فيصل من أهم العناصر فى فريق البنك الأهلى خلال المرحلة الحالية بسبب إمكانيات اللاعب الهجومية والتمكن من تسجيل الاهداف.

وكان الجهاز الفني لفريق البنك الأهلى بقيادة طارق مصطفى منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة 48 ساعة عقب الهزيمة أمام الاسماعيلى أمس في بطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile".

ويستعد فريق البنك الأهلى حاليا لمواجهة الجونة المقرر لها يوم 14 من الشهر الجارى ضمن الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورىNile" والمقرر إقامتها على ستاد الجبل الأخضر في تمام الساعة السابعة مساء.

ويتزيل فريق البنك الأهلى جدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile" برصيد 3 نقاط فقط حيث تعرض للهزيمة في 7 مباريات والفوز في مباراة واحدة.