شكرا لقرائتكم خبر عن مودرن فيوتشر يطمئن على إصابة الثنائى رزق وعبد السلام قبل السفر إلى الجزائر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - اطمأن البرتغالي ريكاردو فورموسينيو، المدير الفني لفريق مودرن فيوتشرعلى جاهزية وسلامة الثنائى محمود رزق ومحمد عبد السلام قبل السفر إلى الجزائر لملاقاة اتحاد العاصمة، ضمن مباريات الجولة الثالثة من عمر بطولة الكونفدرالية الأفريقية، حيث كان يعانى الثنائى محمود رزق من الإصابة على مستوى القدم ومحمد عبد السلام من إصابة في الوجه.
ومن المقرر أن تغادر بعثة فريق مودرن فيوتشر إلى دولة الجزائرغدا لخوض ثالث جولات دورى المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية أمام نظيره اتحاد العاصمة والسعى لتحقيق الثلاث نقاط وتصدر المجموعة بالعلامة الكاملة.
ويحل فريق مودرن فيوتشر ضيفًا على اتحاد العاصمة، الأحد المقبل على ملعب 5 يوليو بالعاصمة الجزائرية الجزائر، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
وكان أخطر الإتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مسئولي فريق مودرن فيوتشر بطاقم حكام مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري بالكونفدرالية حيث يدير المباراة تحكيميًا أحمد امتياز من موريشيوس حكم ساحة، ويعاونه الثنائي سوليماني أملدينى من جزر القمر وجان مارك من موريشيوس مساعدين، وجنيش شوتوري من موريشيوس حكم رابع ويراقب المباراة مامادي ديوماندى من غينيا.
و حقق فريق مودرن فيوتشر الفوز في أول مواجهتين له بدور المجموعات، أمام سوبر سبورت الجنوب أفريقي بهدف نظيف ثم الهلال الليبي بهدفين لهدف، ليحصد فريقنا بالكونفدرالية ستة نقاط من أول جولتين ليتقاسم الصدارة مع نظيره اتحاد العاصمة الجزائرى.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز