شكرا لقرائتكم خبر عن مودرن فيوتشر يطمئن على إصابة الثنائى رزق وعبد السلام قبل السفر إلى الجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اطمأن البرتغالي ريكاردو فورموسينيو، المدير الفني لفريق مودرن فيوتشرعلى جاهزية وسلامة الثنائى محمود رزق ومحمد عبد السلام قبل السفر إلى الجزائر لملاقاة اتحاد العاصمة، ضمن مباريات الجولة الثالثة من عمر بطولة الكونفدرالية الأفريقية، حيث كان يعانى الثنائى محمود رزق من الإصابة على مستوى القدم ومحمد عبد السلام من إصابة في الوجه.

ومن المقرر أن تغادر بعثة فريق مودرن فيوتشر إلى دولة الجزائرغدا لخوض ثالث جولات دورى المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية أمام نظيره اتحاد العاصمة والسعى لتحقيق الثلاث نقاط وتصدر المجموعة بالعلامة الكاملة.