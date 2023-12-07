شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تتصدر بطولة أفريقيا للسباحة بموريشيوس.. وجنوب أفريقيا في المركز الثاني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت بعثة منتخب مصر للسباحة في تصدر الترتيب بالبطولة الأفريقية الخامسة عشر للناشئين المقامة في موريشيوس، بعد حصد 33 ميدالية متنوعة في يومها الثاني.

وتشهد المنافسات صراعا شرسا للاعبين المصريين مع لاعبى جنوب أفريقيا التى تأتي في المركز الثاني بفارق 5 ميداليات ذهب عن مصر وتأتي تونس في المركز الثالث برصيد ذهبيتين فقط ، وتتكون بعثة مصر من 32لاعبا ولاعبة منهم 12 لاعبا للمياه المفتوحة.

ويرأس البعثة المصرية محمد إبراهيم عضو مجلس إدارة اتحاد السباحة ، وتضم البعثة الجهاز الفني الدكتور محمد الدسوقي مديرا فنيا للمنتخبات القومية ، وحسين عامر مديرا فنيا للمياه المفتوحة، واحمد ماجد مدربا عاما، وأحمد حمدي ( المحلاوي ) مدربا ، وحسام خليل مساعد مدرب ، وعلى عثمان مساعد مدرب..والجهاز الإداري يقوده هالة غازي رئيس الجهاز، وجيهان متولي نائب اللجنة الفنية للمياه المفتوحة، ومحمد العايدي نائب رئيس اللجنة الفنية للسباحة.

فيما يضم الجهاز الطبي ، دكتورة ريهام صفوت ، تغذية ، ومروج جلال علاج طبيعي،واحمد حسين إصابات وتأهيل ، ويرافق البعثة إسلام صميدة عضو مجلس الادارة بصفته عضو اللجنة الفنية للمياه المفتوحة بالاتحاد الأفريقي ، وتنتهي منافسات البطولة يوم ١١/ ١٢ بسباقات المياه المفتوحة.