شكرا لقرائتكم خبر عن محدش عرف يكسر عنينا.. فتوح ينشر صورة مع الزنارى قبل انتهاء الإيقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وأعاد فتوح مشاركة الصورة التي نشرها أحد أصدقائه على موقع تبادل الصور انستجرام، وارفقها بأحد الأغانى التى تقول:" محدش يعرف يكسر عنينا لو لينا حق نجيبه بأيدينا ". يذكر أن إيقاف ثلاثى الزمالك أحمد فتوح و محمد صبحى ومصطفى الزنارى ينتهى غدا الموافق ،8 ديسمبر بعد أن تم ايقافهم لمدة شهر على خلفية مغادرة معسكر الفريق.

أحمد فتوح

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