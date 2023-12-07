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شكرا لقرائتكم خبر عن محدش عرف يكسر عنينا.. فتوح ينشر صورة مع الزنارى قبل انتهاء الإيقاف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
وأعاد فتوح مشاركة الصورة التي نشرها أحد أصدقائه على موقع تبادل الصور انستجرام، وارفقها بأحد الأغانى التى تقول:" محدش يعرف يكسر عنينا لو لينا حق نجيبه بأيدينا ".
يذكر أن إيقاف ثلاثى الزمالك أحمد فتوح و محمد صبحى ومصطفى الزنارى ينتهى غدا الموافق ،8 ديسمبر بعد أن تم ايقافهم لمدة شهر على خلفية مغادرة معسكر الفريق.
أحمد فتوح
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