شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي ضد بلوزداد.. كولر يتحدث عن الموسم الأسطوري وجاهزية الفريق للقاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، إن فريقه جاهز لمباراة شباب بلوزداد الجزائري التي تجمع الفريقين غدًا الجمعة في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، لافتًا إلى أنها مواجهة صعبة على كل المستويات.

وأوضح خلال الموتمر الصحفي الذي عُقد اليوم، الخميس، أن كل المباريات في دوري أبطال أفريقيا صعبة، وأن فريق شباب بلوزداد منافس قوي ويملك عناصر مميزة، ولديه رغبة قوية في الفوز لتعديل موقعه بالمجموعة، التي تعتبر متقاربة المستوى بشكل كبير.

وأكمل: شباب بلوزداد بطل الدوري الجزائري، ومن المتوقع أن يقاتل لتحقيق نتيجة إيجابية، ولكننا جاهزون ودوافعنا كبيرة للغاية لتحقيق الفوز.

وأضاف: واجهنا ظروفًا صعبة خلال الفترة الماضية من حيث الإجهاد والإرهاق الذهني، واللاعبون "بشر" وبحاجة إلى الراحة والاستشفاء، لمواصلة الأداء الذي يتأثر بهذه العوامل، ولكن بشكل عام الأمور تسير بشكل مميز ولدينا أكثر من بطولة لننافس عليها بقوة.

وأشار كولر إلى أن البعض يعقد مقارنة مستمرة بين الموسم الماضي الذي كان أسطوريًّا والموسم الحالي الذي ما زال به الكثير من البطولات ليفوز بها الفريق، لافتًا إلى أن الجميع في الأهلي يبذلون كل ما يمكن لحصد البطولات وإسعاد الجماهير.