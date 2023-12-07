شكرا لقرائتكم خبر عن هل يرحل مدرب منتخب السيدات بعد الإخفاق الأفريقي؟ اتحاد الكرة يُجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مسئولو اتحاد الكرة حقيقة رحيل محمد كمال المدير الفني لمنتخب السيدات عن القيادة الفنية للمنتخب الوطني للكرة النسائية بعد الإخفاق في التأهل لكأس الأمم الأفريقية، في المرحلة الأخيرة من التصفيات أمام نظيره السنغالي.

وكشف مسئولو اتحاد الكرة أن محمد كمال يقود منتخب الناشئات الذي يستعد لمواجهة الكاميرون الشهر المقبل، وأنه مستمر في قيادة منتخبات الكرة النسائية ولا صحة لرحيله.

كشفت دينا الرفاعي عضو اتحاد الكرة والمشرف على الكرة النسائية مكاسب منتخب السيدات الأول رغم الخروج من المرحلة النهائية للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

وقالت دينا الرفاعي على صفحتها الرسمية على فيس بوك: "كان تعادل منتخب مصر الأول لكرة القدم النسائية مع منتخب السنغال، نهاية لمشوار تصفيات كأس الأمم الأفريقية بعد الوصول للمرحلة النهائية وبعد 4 سنوات من غياب الكرة النسائية المصرية عن الساحة الأفريقية ولكن ليست نهاية المطاف".

وواصلت عضو اتحاد الكرة: "أدى جميع عناصر المنظومة ما عليهم في حدود الامكانيات المتاحة لنا ولكن الفوارق البدنية والتكوينية رجحت كفة السنغال وتحتاج منا إلى سنوات من العمل المتواصل والجاد".

وتابعت: "اعتمد منتخب مصر الأول على 9 عناصر من منتخب الناشئات لتكون مباراة السنغال التي انتهت بالتعادل السلبي جزء من الاستعداد لخوض مباراتين حاسمتين على بطاقة الصعود لكأس العالم أمام منتخب الكاميرون ولدينا طموحات كبيرة في جيل جديد تم إعداده لتظل كرة القدم النسائية في تطور مستمر".

وأكدت دينا الرفاعي: "كرة القدم النسائية المصرية حققت تطور كبير على صعيد المنتخبات والمسابقات والأندية خلال فترة قياسية والقادم سيكون أفضل باستمرار العمل ودعم اللعبة والمنتخبات الوطنية".

وأتمت تصريحاتها: "مرحبا بكل الانتقادات إذا كانت موضوعية وبنظرة شاملة على التجربة بأكملها لنستفيد منها ولن أتنازل عن المضي قدما في عملية التطوير ودعم الكرة النسائية المصرية".