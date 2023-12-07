شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج فرسان الكرة المصرية فى بطولتي أفريقيا قبل انطلاق الجولة الثالثة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتظر الأندية المصرية انطلاقة مميزة في الجولة الثالثة من بطولتي أفريقيا، حيث حققت تلك الأندية نتائج متباينة فى الجولة الثانية من بطولتى أفريقيا، دورى الأبطال والكونفدرالية، حيث جاءت النتائج انتصاران وتعادل وهزيمة فى حصاد هذه الجولة، كان أفضلها فوز الزمالك على سوار الغيني برباعية، بينما كان أسوأها سقوط بيراميدز أمام نواذيبو الموريتاني، فى حين كانت المباراة الأمتع هى فوز فيوتشر على الهلال الليبي، بينما سقط الأهلي بطل أفريقيا فى فخ التعادل الإيجابي أمام يانج أفريكانز. رباعية الزمالك تسحر الجماهيرحقق فريق الزمالك فوزًا مريحًا على حساب سوار الغيني بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، الأحد، بالجولة الثانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

تقدم زيزو فى الدقيقة الثامنة بالهدف الأول من رأسية متقنة، وعزز الفارس الأبيض تقدمه الهدف الثاني بطريقة ساحرة لشيكابالا في الدقيقة 30 من زمن اللقاء، وفي الدقيقة 51 أرسل زيزو الكرة لداخل منطقة الجزاء من الركلة الركنية وحولها نبيل عماد برأسية من على القائم الأول ليقابلها الجزيري برأسية من على القائم الثاني لتمر الكرة داخل الشباك، وبحلول الدقيقة 77 سيد عبد الله أرسل تمريرة بينية للاعب إبراهيما نداي انفرد على أثرها بالحارس وسدد الكرة لتمر على يمين الحارس لداخل الشباك.

بهذه النتيجة يتصدر الزمالك مجموعة التي تضم ساجرادا الأنجولي، سوار الغيني، وأبو سليم الليبي، برصيد 6 نقاط جمعها من الفوز على أبو سليم بهدف دون رد فى الجولة الأولى من دور المجموعات، والفوز على سوار الغيني برباعية فى الجولة الثانية.





تقدم الأهلي في الدقيقة 86 بهدف أحرزه بيرسي تاو برأسه، قبل أن يتعادل يانج أفريكانز فى الدقيقة 91. وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الأهلي للنقطة 4 فى صدارة المجموعة، ويحصل يانج أفريكانز على أول نقطة.





جاء الهدف الأول للفريق الليبي فى الدقيقة الثالثة عن طريق عبد القادر غراب أرسل تمريرة عرضية من جهة اليسار قابلها جعفر إدريس بتسديدة من على القائم الثاني مرت لداخل الشباك، وفى الدقيقة 65 هشام عادل أرسل تمريرة من منتصف الملعب لداخل منطقة الجزاء أخطأ الطفاع في التعامل معها لتصل لمروان محسن الذي سدد الكرة على يسار الحارس لداخل الشباك، وفى الوقت المحتسب بدل من الضائع، استلم غنام محمد الكرة داخل منطقة الجزاء جهة اليسار ومررها بشكل رائع للاعب دراميه أمام المرمى الذي سدد الكرة على يمين الحارس.