شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الاسكواش يصل نيوزيلندا استعدادا للمشاركة فى بطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت بعثة المنتخب الوطني الأول لرجال الاسكواش إلى نيوزيلندا، وذلك استعداداً لخوض رحلة الدفاع عن اللقب ببطولة العالم، وتوجهت بعثة المنتخب الوطني للاسكواش، أمس الأربعاء، إلى نيوزيلندا، وذلك للمشاركة في بطولة العالم للمنتخبات التي تقام خلال الفترة بين 11 إلى 17 ديسمبر الجاري.

وحرص عاصم خليفة، رئيس الاتحاد المصري للاسكواش، على التواجد مع البعثة بمطار القاهرة الدولي قبل السفر، وتضم قائمة المنتخب الوطني للاسكواش كلا من: "علي فرج، مصطفى عسل، مازن هشام، ويوسف سليمان تحت القيادة الفتية لهشام العطار. ويرافق البعثة آمنة الطرابلسي عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيسة البعثة".

وتم الإعلان عن القرعه ويوجد منتخبنا في المجموعة أ. والفرق المشاركة في هذه المجموعة هي:

- مصر

- ماليزيا

- إيرلندا

وسيلعب المنتخب الوطني أولى مبارياته يوم الثلاثاء الموافق 12 ديسمبر مع منتخب ماليزيا.