منتخب الكرة النسائية يتلقى دعوة للمشاركة ببطولة غرب أسيا بالسعودية

القاهرة - سامية سيد - تلقى منتخب مصر الأول لكرة القدم النسائية دعوة رسمية للمشاركة في بطولة غرب آسيا بنسختها الثامنة، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 19 حتى 29 فبراير المقبل في السعودية.

وودع منتخب السيدات التصفيات الأفريقية بالتعادل السلبي أمام نظيره السنغال في اللقاء الذي جمعهما الثلاثاء الماضي على أرضية ملعب استاد السلام بالقاهرة، في إياب الدور الثاني والأخير من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024.

وتأهل المنتخب السنغالي بفضل فوزه ذهابًا حيث كانت نتيجة مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب لات ديور بثيس بدكار، مساء الخميس الماضي انتهت بفوز منتخب السنغال برباعية نظيفة.

وكان المنتخب الوطني للسيدات يحتاج إلى ريمونتادا قوية والفوز بفارق أربعة أهداف دون أن تتلقى شباكه لعودة المباراة لنقطة الصفر، أو زيادة الفارق للتأهل إلى أمم إفريقيا، لكن فشل في ذلك ليودع التصفيات.

وضم تشكيل منتخب السيدات كلا من: حراسة المرمى: مها الدمرداش، وخط الدفاع: ندا عماد، نورا خالد، ايمان حسن، وخط الوسط: سامية ادم، مهيرة علي، منة طارق، مايا ايهاب، وخط الهجوم: سارة اسماعيل، ليلي شريف، حبيبة عصام.

وضم تشكيل منتخب السنغال: حراسة المرمى: ادجاي نداي، وفي خط الدفاع: وليماتا نداي، مباينج سو، ميتا كامرا، وفي خط الوسط: مريم بابو، سافيتو ساجنا، كوركا فال، وفي خط الهجوم: بينيتا سيك، ماما ديوب، هابساتو مالادو، نجوينار ناداي.