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الأولمبية تهنىء اتحاد الشراع بتأهل علي بدوي لأولمبياد باريس

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ياسر رشاد - القاهرة - قدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب التهنئة للاتحاد المصري للشراع برئاسة المهندس الباسل عبدالله بعد تأهل علي بدوي لاعب منتخب مصر لنهائيات دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024
ونجح علي بدوي في التأهل لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 بعد حسم بطولة أفريقيا للشراع المقامة في مدينة الغردقة حاليا وإستمرار لتحقيق الانجازات والبطولات التي تتحقق في الفترة الحالية وإستمرار رفع راية مصر عالية
ويؤكد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب أن المصرية تحقق في الفترة الحالية العديد من النجاحات والإنجازات الرياضية بفضل دعم ورعاية الدولة المصرية واهتمام  فخامة رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي منح الرياضة والرياضيين إهتمام كبير غير مسبوق كان نتيجته تحقيق العديد من النجاحات والانتصارات ورفع راية مصر عاليه في جميع المحافل الرياضية.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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