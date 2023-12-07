البطاقات الحمراء شعار مباراة الشباب والاتفاق (فيديو)

ياسر رشاد - القاهرة - شهدت مباراة الشباب والاتفاق، 3 بطاقات حمراء، في المواجهة التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

البطاقة الأولى كانت من نصيب النجم الأرجنتيني إيفر بانيجا لاعب الشباب في الدقيقة 66 بسبب تدخل عنيف أظهرته تقنية الفيديو، وقبل نهاية المباراة بخمس دقائق، أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه ثنائي آخر هما جوستافو كويلار من الشباب وديماراي جراي من الاتفاق، بعد التدخل العنيف من جانب كويلار أتبعه اشتباك بين لاعبي الفريقين.

يحتل الشباب المركز الحادي عشر برصيد 17 نقطة في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، بينما يحتل الاتفاق المركز الثامن برصيد 24 نقطة.

تشكيل الشباب السعودي..

حراسة المرمى:كيم سيونج جيو

الدفاع: فواز الصقور، إياجو سانتوس، رومان سايس، حمد اليامي

الوسط: جوستافو كويلار، حسين القحطاني، إيفر بانيجا، كارلوس جونيور

الهجوم: يانيك كاراسكو، عبد الله رديف.

تشكيل الاتفاق السعودي..

حراسة المرمى: باولو فيكتور، مارسيل تيسيران، جاك هندري، حمدان الشمراني

الدفاع: عبد الله الخطيب، محمد يوسف، جورجينيو فينالدوم، جوردان هندرسون

الوسط: علي هزازي، ديماراي جراي

الهجوم: روبن كوايسون.