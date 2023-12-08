الامارات | رمسـة مـلاعب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دورة

علمت «الإمارات اليوم» أن استاد آل مكتوم في نادي النصر سيستضيف بطولة ودية رباعية في يناير المقبل، ومن بين المشاركين فيها نادي الأهلي السعودي، بقيادة نجميه البرازيلي روبرتو فيرمينو، والجزائري رياض محرز، كما سيشارك نادي الرجاء المغربي وفريق صيني.

ترويج

بدأت حسابات رياضية في مواقع التواصل الاجتماعي الترويج للاعبين اقتربوا أو دخلوا الأشهر الستة الأخيرة من عقودهم، واللافت أن هؤلاء اللاعبين الذين يتم الترويج لهم من بينهم من لم يظهروا بقمصان فرقهم منذ بداية الموسم.

تكهنات

نشر لاعب كبير مقطع فيديو عبر حسابه في «إنستغرام» وهو يتدرب في ملعب ناديه السابق، ما أثار تكهنات بإمكانية عودته إلى صفوف الفريق مجدداً، خصوصاً أن الخانة التي كان يشغلها خلال مسيرته لاتزال يعاني منها الفريق.