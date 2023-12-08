الامارات | مباريات اليـوم

شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليـوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دوري أدنوك للمحترفين
الجزيرة - عجمان 16:45
البطائح - بني ياس 16:45
شباب الأهلي - الإمارات 19:30
الوحدة - الوصل 19:30
يوفنتوس - نابولي 23:45
الدوري السعودي
الطائي - الهلال 19:00
النصر - الرياض 22:00
«أبطال إفريقيا»
الأهلي - بلوزداد 23:00
النجم - الهلال 23:00
خيتافي - فالنسيا 00:00
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