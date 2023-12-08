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الامارات | مباريات اليـوم

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الإمارات اليوم 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليـوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دوري أدنوك للمحترفين

الجزيرة - عجمان 16:45

البطائح - بني ياس 16:45

شباب الأهلي - الإمارات 19:30

الوحدة - الوصل 19:30

يوفنتوس - نابولي 23:45

الدوري السعودي

الطائي - الهلال 19:00

النصر - الرياض 22:00

«أبطال إفريقيا»

الأهلي - بلوزداد 23:00

النجم - الهلال 23:00

خيتافي - فالنسيا 00:00

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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