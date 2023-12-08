غيابات الأهلي عن مواجهة شباب بلوزداد الجزائري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أعلن مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي قائمة الفريق لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري، في الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

وشهدت القائمة عودة محمد عبد المنعم وياسر إبراهيم بعد الشفاء من الإصابة بالإضافة إلى موديست.

ويغيب عن قائمة الأهلي أكرم توفيق وصلاح محسن وكريم وليد وأحمد عبد القادر.

ويواجه الأهلي شباب بلوزداد في السادسة مساء غدا الجمعة، وتقام المباراة على استاد برج العرب بالإسكندرية.

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