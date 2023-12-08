شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الأهلى يواجه سموحة فى نهائي دورى السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى اليوم ، الجمعة، فريق كرة سلة الأهلى رجال مع نظيره سموحة في نهائي دورى السلة المرتبط، بالمباراة التي تقام بصالة حسن مصطفى بأكتوبر.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلى وسموحة في نهائي البطولة ، في تمام الثامنة من مساء اليوم على مستوى الرجال، والرابعة على مستوى الناشئين.

وصعد الأهلى إلى نهائي البطولة بعد التغلب على الاتحاد السكندرى، بينما صعد سموحة على حساب سبورتنج .

من ناحية أخرى ، حدد مسئولو الاتحاد العربى لكرة السلة، برئاسة إسماعيل القرقاوى، موعد إجراء قرعة منافسات البطولة العربية المقرر إقامتها فى القاهرة، والذى تحدد له 20 ديسمبر الجارى. وتقام البطولة العربية لكرة السلة فى الفترة من 26 ديسمبر حتى 3 يناير المقبل بمشاركة المنتخب الوطنى.