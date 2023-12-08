شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك وساجرادا الأنجولى فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك نظيره ساجرادا الأنجولى في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية، بعدما قدم الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" موعد اللقاء 24 ساعة، ليقام في السادسة مساء السبت على ملعب السلام.

وعقد معتمد جمال القائم بأعمال المدير الفني لفريق الزمالك، جلسة مهمة مع اللاعبين تحدث فيه عن الأحداث الأخيرة الخاصة بمواعيد المباريات للفريق وتأجيل مواجهة الاتحاد السكندري في الدوري وتقديم موعد مباراة ساجرادا، وطالبهم بعدم الانشغال بهذه الأمور والتركيز فقط في التدريبات بجدية.

وأكد القائم بأعمال المدير الفني في حديثه مع اللاعبين على ضرورة الاستعداد بجدية لمواجهة السبت أمام ساجرادا الأنجولي، من أجل الفوز وحصد الثلاث نقاط لمواصلة مسيرة الانتصارات في الكونفدرالية والوصول للنقطة التاسعة.

وشدد معتمد جمال خلال حديثه على ثقته في إمكانيات وخبرات لاعبي الزمالك في التعامل مع أي مباراة، وفي نهاية الجلسة شرح بعض الأمور الفنية التي سيتم التدريب عليها في مران اليوم استعداداً للمباراة المرتقبة أمام بطل أنجولا.

كما وضع الجهاز الفني للزمالك، برنامجاً تأهيلياً خاصاً للاعبين خلال المران الذي أقيم عصر اليوم الأربعاء على ملعب النادي استعداداً لمواجهة ساجرادا الأنجولي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتم التركيز خلال هذه الفقرة على رفع المعدل البدني للاعبين وفقاً للبرنامج الموضوع والذي يتم تنفيذه تحت قيادة علاء رجب مخطط الأحمال بالفريق، وأدى اللاعبون عدة تدريبات تأهيلية باستخدام الأدوات المخصصة لذلك بجانب خوض فقرة تدريبات بدنية بالكرة.